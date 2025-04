von-der-leyen:-i-dazi-sono-un-danno-per-tutti,-dobbiamo-impedirlo

Valencia, 29 apr. (askanews) – “In questi tempi difficili, nulla può essere dato per scontato. Per decenni, il libero scambio è stato il motore della prosperità globale. Ha fatto uscire miliardi di persone dalla povertà. E ha sostenuto i mezzi di sussistenza di milioni di famiglie europee. Ora i mercati globali sono scossi dall’imprevedibile politica tariffaria del governo statunitense”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento al congresso del Ppe in corso a Valencia.

“I dazi statunitensi verso il resto del mondo – ha aggiunto – hanno raggiunto il livello più alto degli ultimi cento anni. La scorsa settimana il Fondo monetario internazionale ha lanciato un duro avvertimento. Non sorprende: le tariffe sono come le tasse. Danneggiano sia i consumatori sia le aziende. Hanno un impatto sia su Wall Street che su Main Street. Milioni di cittadini dovranno affrontare spese alimentari più elevate. I medicinali costeranno di più, i trasporti costeranno di più. L’inflazione aumenterà. E questo danneggia in particolar modo i cittadini più vulnerabili. Le aziende, grandi e piccole, ne soffrono dal primo giorno. Maggiore incertezza, interruzione delle catene di approvvigionamento e burocrazia onerosa. Non possiamo e non dobbiamo permettere che ciò accada”.