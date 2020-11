AGI – “L’Ema (Agenzia europea per i medicinali ci dice che l’autorizzazione alla commercializzazione per il vaccino Biontech dovrebbe avvenire nella seconda metà di dicembre se tutto va avanti senza problemi”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen al termine della riunione in videoconferenza tra i leader Ue.

Inizialmente “arriveranno quantità piccole” e un largo numero di dosi “arriverà in un secondo momento”.

“Per questo abbiamo chiesto agli Stati membri di fare piani di vaccinazione per proteggere prima operatori sanitari, gli anziani e le persone affette da altre malattie”, ha concluso.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Von der Leyen, i vaccini Biotech e Moderna autorizzati a dicembre proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento