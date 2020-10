Von der Leyen in quarantena, salta la visita ufficiale a Roma

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen non potrà recarsi in visita ufficiale a Roma come in precedenza previsto per le giornate di lunediì 19 e martedì 20. Lo confermano all’AGI fonti Ue. Von der Leyen si trova in quarantena da questo pomeriggio dopo che un membro del suo staff è risultato positivo al test del Covid-19. La presidente della Commissione è risultata negativa al test, ma dovrà osservare la quarantena imposta dalle regole belghe per i casi di contatto con persone risultate positive.

