Von der Leyen: “La crescita economica in Europa ha superato America e Cina”

BRUXELLES – “Mentre il resto del mondo parlava l’Europa ha agito e ce l’ha fatta”. Così la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell’Unione al Parlamento europeo riunito a Strasburgo. Se negli anni passati, ha detto la presidente, “sono serviti otto anni per superare gli effetti della crisi economica”, oggi “19 Paesi raggiungeranno i livelli pre-pandemia entro quest’anno e la crescita zona euro ha superato America e Cina nell’ultimo trimestre”.

“L’EUROPA È LEADER SUI VACCINI CON IL 79% DEI CITTADINI IMMUNIZZATI”

L’Europa è “leader nel mondo sui vaccini” infatti “oltre il 79% della nostra popolazione è vaccinata e l’Europa è l’unica ad aver diviso oltre la metà dei nostri vaccini col resto del mondo, con oltre 700milioni” ha spiegato von der Leyen.

La presidente ha quindi annunciato che “la Commissione aggiungerà una nuova donazione di altri 200 milioni di dosi fino alla metà del prossimo anno”. Per riflettere su come crisi ha colpito forma e struttura dell’economia in termini di debito e lavoro“ la Commissione rilancerà la discussione sulla governance economica” ha concluso la presidente.

“NELL’UE VEDO UNA FORTE ANIMA: ABBIAMO AGITO UNITI E HA FUNZIONATO”

“Se rifletto sull’anno passato e sullo Stato dell’Unione vedo una forte anima in tutto quello che facciamo”. Così ha esordito la presidente della Commissione europea nel suo discorso sullo Stato dell’Unione al Parlamento europeo riunito a Strasburgo. Durante la più grande crisi sanitaria mondiale “ci siamo uniti per garantire a tutti gli angoli d’Europa di avere dei vaccini salvavita e abbiamo proceduto con Next generation Eu e con il Green deal” ha aggiunto la presidente. “Abbiamo agito bene perché lo abbiamo fatto come Europa e ha funzionato”. Secondo Von der Leyen, quando l’Europa agisce insieme “lo fa rapidamente”.

