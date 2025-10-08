von-der-leyen:-l’ue-“deve-rispondere”-a-guerra-ibrida-della-russia

mercoledì, 8 Ottobre , 25

Usare il muro di droni per tracciare flotta ombra di Mosca

Strasburgo (Francia), 8 ott. (askanews) – La presidente dell’Ue, Ursula von der Leyen, afferma che l’Europa deve rafforzare le sue difese per scoraggiare la guerra ibrida russa, dopo una serie di incursioni aeree, attacchi informatici e danni ai cavi sottomarini. “Due incidenti sono una coincidenza, ma tre, cinque, dieci: questa è una campagna deliberata e mirata contro l’Europa, e l’Europa deve rispondere”, ha dichiarato davanti al Parlamento europeo.Rivolgendosi alla sessione plenaria dell’eurocamera, la presidente della Commissione ha parlato del sistema anti-droni che “dovrebbe essere progettato per affrontare un ampio spettro di sfide, dalla risposta alle catastrofi naturali alla lotta alla criminalità organizzata internazionale, dal monitoraggio delle migrazioni armate al controllo della c.d. ‘flotta ombra’ russa”.

