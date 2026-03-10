martedì, 10 Marzo , 26
Von der Leyen: ridurre il nucleare in Europa è stato errore strategico
Von der Leyen: ridurre il nucleare in Europa è stato errore strategico

“Insieme alle rinnovabili è il miglior mix complessivo”

Milano, 10 mar. (askanews) – “L’Europa ha commesso un errore strategico voltando le spalle a una fonte energetica affidabile, conveniente e a basse emissioni”, ha affermato la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen all’apertura di un vertice sull’energia nucleare nei pressi di Parigi. “La situazione dovrebbe cambiare per due buone ragioni. In primo luogo, poiché il nucleare e le energie rinnovabili hanno un ruolo chiave da svolgere, non si tratta di una scelta aut aut. È insieme che sono più potenti. Perché ciò di cui abbiamo bisogno è il miglior mix energetico complessivo: pulito, conveniente, resiliente, europeo”, ha concluso Von der Leyen.

