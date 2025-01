Von der leyen risponde a Trump: “Il mondo cambia, ma l’Ue resterà fedele ai suoi principi”

di Alessio Pisanò

STRASBURGO – Con gli Stati Uniti, “la nostra prima priorità sarà quella di impegnarci tempestivamente, discutere di interessi comuni ed essere pronti a negoziare, e quando arriverà il momento di trattare, saremo pragmatici nel cercare un terreno comune”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, parlando alla plenaria del Parlamento europeo durante un dibattito sulle conclusioni del Consiglio europeo del 19 dicembre 2024. “Ma voglio anche che sappiate che resteremo sempre fedeli ai nostri principi europei”, e anche se “le regole di ingaggio stanno cambiando” e “questa nuova realtà può non piacere dobbiamo affrontarla”, ha aggiunto von der Leyen parlando delle “prime tre settimane del 2025” come di “uno spaccato del cambiamento in atto nella politica globale”. “I nostri valori non cambiano, ma per difenderli, alcune cose devono cambiare”, ha detto agli eurodeputati.

“Siamo entrati in una nuova era di dura competizione geostrategica, abbiamo a che fare con potenze di dimensioni continentali che si confrontano tra loro soprattutto in base agli interessi: questa nuova dinamica dominerà sempre più le relazioni tra gli attori globali”, ha insistito.La presidente ha citato tre aree di intervento per reagire ai cambiamenti osservati. “Prima di tutto, abbiamo del lavoro da fare qui a casa: se vogliamo proteggere i nostri interessi e sostenere i nostri valori, dobbiamo anche essere economicamente forti”, ha affermato ricordando la presentazione, prevista per la prossima settimana, della “nuova Bussola della competitività”. Il rapporto sulla competitività di Mario Draghi, ha aggiunto, “sarà la stella polare della nuova Commissione e guiderà il nostro lavoro per i prossimi cinque anni”. Il primo obiettivo, ha affermato è “colmare il divario di innovazione con i nostri concorrenti”, in particolare “in alcune aree strategiche, come l’intelligenza artificiale, la quantistica e le biotecnologie”.

I finanziamenti pubblici, ha sottolineato, “non saranno mai sufficienti”. “Creeremo nuovi prodotti europei di risparmio e investimento, nuovi incentivi per il capitale di rischio e una nuova spinta per garantire un flusso continuo di investimenti in tutta l’Unione”, ha rimarcato. La Commissione inteverrà anche sui prezzi dell’energia. “In Europa sono ancora strutturalmente più alti di quelli degli Stati Uniti o della Cina e variano in modo significativo all’interno dell’Ue”, ha detto. “Dobbiamo quindi abbassarli, mentre completiamo l’abbandono dei combustibili fossili russi”, ha annunciato, spiegando che “tutto questo farà parte di un nuovo piano energetico a prezzi accessibili che presenteremo a febbraio”.Citando all’ultimo obiettivo, teso a rafforzare la resilienza economica dell’Ue, il riferimento è al fatto che “le potenze globali si contendono l’accesso alle materie prime e alle catene di approvvigionamento vitali”.

“Negli ultimi anni abbiamo concluso più di 35 nuovi accordi con partner in tutto il mondo, proprio per garantire il nostro accesso alle materie prime o all’idrogeno pulito e per diversificare alcune delle nostre catene di approvvigionamento di tecnologie pulite”, ha osservato. “Questo lavoro sarà ancora più cruciale nei prossimi anni e continuerà sulla base dei risultati delle tre nuove partnership concluse “con Mercosur, Messico e Svizzera”. Intervenuto pochi minuti prima in aula, il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, ha anticipato la risposta che l’Ue darà al nuovo presidente Usa, Donald Trump, e ai suoi annunci sul ritiro da diverse strutture di cooperazione internazionale, tra cui l’Organizzazione mondiale della sanità e l’accordo dell’Organizzazione europea per la cooperazione e lo sviluppo economico sulla tassazione minima per le multinazionali. “L’Unione europea rimane impegnata in tutto il nostro impegno internazionale in un’agenda globale per affrontare il cambiamento climatico la disuguaglianza e la riforma delle istituzioni finanziarie globali, a favore degli obiettivi di sviluppo sostenibile inclusi negli accordi di Parigi del 2015”, ha detto il portoghese.

