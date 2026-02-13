vonn,-il-video-dall’ospedale:-“domani-un’altra-operazione”

venerdì, 13 Febbraio , 26
DALL'ITALIA E DAL MONDOVonn, il video dall'ospedale: "Domani un'altra operazione"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
“Domani ci sarà un’altra operazione”. Lindsey Vonn, ricoverata a Treviso dopo la rovinosa caduta nella discesa libera di Milano Cortina 2026, con un video fa il punto sulle sue condizioni. La 41enne fuoriclasse statunitense è stata sottoposta a 2 interventi per le fratture alla gamba sinistra. Il recupero prevede altre operazioni, come spiega l’atleta. “Grazie a tutti coloro che mi mandano messaggi, lettere, peluche. Tutto questo è bellissimo, mi ha aiutato molto. Sono stati giorni difficili in ospedale, ricomincio a sentirmi me stessa ma davanti a me ho una strada molto lunga”, esordisce l’americana. 

 

 

 

“Domani è in programma un’altra operazione, se va bene potrei uscire dall’ospedale e tornare a casa. Poi avrò bisogno di un altro intervento. In questo momento sono abbastanza preoccupata, sono in ospedale sostanzialmente immobile. Mi fanno visita molti amici e familiari, mi sento fortunata ad avere tante persone accanto a me”, aggiunge. Dall’ospedale, riesce a seguire in parte le competizioni olimpiche. C’è spazio per un messaggio ai compagni di squadra: “Forza team Usa, siete splendidi da vedere. Avanti così, vi guardo”. 

