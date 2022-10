Questa mattina a Villaricca in via Palermo 72 una voragine ha interessato la stabilità di un palazzo.

Sul posto Carabinieri della locale stazione, vigili del fuoco e personale dell’ital gas per la messa in sicurezza.

Evacuate 6 famiglie. Al momento non si registrano feriti

