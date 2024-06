“Vorrei che fossi qui”: per chi è la misteriosa dedica di Chiara Ferragni?

BOLOGNA – “Wish you were here”: “Vorrei che fossi qui“. Chiara Ferragni, in vacanza a Capri, posta una foto di un tramonto e la accompagna con una dedica a qualcuno che, dice, vorrebbe fosse lì con lei. Ma chi sarà? I fan inossidabili dei Ferragnez hanno subito pensato che fosse per Fedez (di cui tra l’altro in questi giorni non si sa nulla, mentre sono circolate voci su nuovi problemi di salute), ma immaginare che sia per il rapper è piuttosto strano. Tra Chiara e Federico, ormai, sembra esserci una distanza enorme. I due, per questioni di avvocati, non postano più alcuna foto dei figli. E la settimana scorsa è circolata l’indiscrezione – smentita dall’avvocato di Chiara Ferragni – su una presunta bozza di richiesta (molto alta) dell’influencer legata al mantenimento dei figli. E allora per chi potrebbe essere la dedica?

Sui social, l’esperto di gossip Alessandro Rosica (pagina ‘Investigatore social’) torna a tirare fuori il nome di Tony Effe, il rapper ‘nemico’ di Fedez con cui secondo lui l’influencer si sarebbe vista a Milano nei giorni precedenti alla vacanza a Capri. Il messaggio potrebbe però essere anche per i suoi figli, Leone e Vittoria, o per un’amica, chissà. Di certo, Chiara Ferragni sapeva che avrebbe scatenato la curiosità dei suoi fan lasciando aperto il campo con una frase criptica come quella.

Intanto, la vacanza a Capri per l’influencer è finita. L’influencer ha trascorso diversi giorni di relax tra ristoranti di lusso e spiagge da urlo, tra giri in gommone e balli scatenati alla sera. Con lei, le gemelle stiliste e influencer di Capoterra, Chiara e Gloria Piscedda, e l’amico storico Angelo Tropea.

