Voto Polonia, Tusk reclama vittoria ma conservatore PiS è primo

E i media polacchi si interrogano: Kaczynski cederà il potere?

Milano, 15 ott. (askanews) – Il partito conservatore polacco Diritto e Giustizia (PiS) ha vinto le elezioni in Polonia, ma si parla di vittoria di Pirro, lontana dal sostegno di cui godeva nel 2019, quando quasi il 44% degli elettori votò per il partito di Jaroslaw Kaczynski. E questo potrebbe rappresentare la sua sconfitta. Alla fine di una campagna elettorale aggressiva e costruita sulla paura (di Donald Tusk, della Germania, dell’Unione Europea, degli immigrati e del mondo fuori dalla Polonia in generale) resta in base agli exit poll il nucleo dell’elettorato del PiS, ma non sarebbe abbastanza, anche se va notato che le percentuali potrebbero differire dai risultati definitivi.

“Non sono mai stato così felice in vita mia” ha esultato il leader della coalizione Platforma Obywatelska (PO) Donald Tusk secondo i media polacchi alla chiusura dei seggi, dopo un’affluenza record e davanti ai risultati degli exit poll. “Nessuno ci credeva un anno fa. Tre mesi fa non ne eravamo sicuri. Proprio ieri la gente veniva da me e mi chiedeva se potevamo farlo, perché non potevamo farlo da tanti anni” ha aggiunto. “Saluto tutti coloro che sono ancora in coda ai seggi elettorali, che questo risultato potrebbe essere ancora migliore. Oggi possiamo dire che questo brutto periodo è finito. Questa è la fine del dominio del PiS (il conservatore Diritto e Giustizia, ndr)”, ha continuato.

Tusk si è congratulato con i leader di Terza Via – che sarà in realtà la terza forza nel nuovo parlamento con un apparente ottimo risultato – e della Sinistra. “Abbiamo fatto una grande cosa insieme” dice Tusk. “Abbiamo vinto con la democrazia, abbiamo vinto con la libertà, abbiamo vinto con la nostra amata Polonia” aggiunge secondo i media polacchi.

In base agli aggiornamenti delle 21 del 15 ottobre, i risultati degli exit poll IPSOS per TVN, Polsat e TVP vedono il PiS al 36,8%, la Coalizione Civica (in polacco: Platforma Obywatelska, PO) 31,6%, Terza Via al 13,0%, Sinistra al 8,6%, Confederazione al 6,2%.

Dovevano essere elezioni storiche, diverse da tutte quelle svoltesi dopo il 1989. Ed è esattamente quello che sono state. Dopo otto anni di governo, il PiS ha sofferto in questa campagna dello stesso problema che affliggeva PO-PSL nel 2015: non è stato in grado di spiegare agli elettori perché dovrebbe continuare a governare la Polonia. Perché la visione ‘sarà così come è ora e non ci sarà nessun Donald Tusk’ non ha entusiasmato.

E tuttavia il presidente del PiS Jaroslaw Kaczynski ha concluso il suo intervento con la dichiarazione “vinceremo” e l’invito ad attendere ulteriori sviluppi. In molti ora si chiedono se cederà il potere. “Abbiamo i primi risultati. Ci regalano la quarta vittoria e la terza consecutiva, e questo è un grande successo per la nostra formazione” dice Kaczynski che però ammette: non è noto se il PiS sarà al potere o all’opposizione. “Non permetteremo che la Polonia venga tradita” afferma.

Già chiaro: il suo partito farà di tutto per continuare ad attuare il suo “programma” nonostante la coalizione opposta. “La strada non è chiusa” aggiunge Kaczynski. Come in una minaccia.