ROMA (ITALPRESS) – A poche ore dall’avvio, da parte della Commissione Europea, di due procedure di infrazione contro l’Italia per avere consentito alle compagnie aeree e ai tour operator di emettere, fino al 30 settembre, voucher di importo pari a quelle dei biglietti o delle prenotazioni per tutte le cancellazioni per motivi legati al Covid-19, arriva la notizia di un’indagine avviata dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nei confronti di Volotea e Alitalia.

In particolare, nei due procedimenti istruttori e nei due sub-procedimenti cautelari avviati dall’Agcm, si punta il dito contro l’emissione di voucher come unica forma di rimborso per le somme anticipate per i biglietti aerei,

L’articolo Voucher al posto dei rimborsi, procedimenti contro Alitalia e Volotea proviene da Notiziedi.

