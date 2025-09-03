mercoledì, 3 Settembre , 25

Sanremo, c’è l’accordo tra Rai e Comune per il festival

(Adnkronos) - E' fumata bianca: c'è l'accordo fra...

L’associazione dei ‘professori’ sancisce che a Gaza è genocidio. Ma bastano 30 $ per farne parte

(Adnkronos) - Per diventare un accademico esperto di...

Parata della vittoria, a Pechino c’è anche D’Alema: cosa ha detto

(Adnkronos) - L'ex presidente del Consiglio Massimo D'Alema...

A Venezia applausi, lacrime e bandiere per il film sulla piccola Hind morta a Gaza

(Adnkronos) - Non è stata solo un'anteprima, ma...
vuelta,-l’undicesima-tappa-finisce-in-anticipo-per-proteste-pro-pal:-cos’e-successo
Vuelta, l’undicesima tappa finisce in anticipo per proteste pro-pal: cos’è successo

Vuelta, l’undicesima tappa finisce in anticipo per proteste pro-pal: cos’è successo

DALL'ITALIA E DAL MONDOVuelta, l'undicesima tappa finisce in anticipo per proteste pro-pal: cos'è successo
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Colpo di scena alla Vuelta di Spagna 2025. La direzione di gara ha deciso che non ci sono vincitori nell’undicesima tappa, la Bilbao-Bilbao di 157.4 km. A Bilbao, nei pressi di quello che doveva essere il traguardo della tappa, sono in corso delle manifestazioni Pro-pal, le stesse che avevano rallentato l’inizio della corsa. Per evitare il rischio di incidenti, è stato deciso di non assegnare la vittoria di tappa e di prendere i tempi per la classifica generale a 3 km dalla fine. 

Come comunicato sul sito ufficiale della corsa, la direzione di gara ha deciso che “a causa di alcuni incidenti al traguardo, abbiamo deciso di rilevare il tempo a 3 chilometri dal traguardo. Non avremo un vincitore di tappa. Assegneremo i punti per la classifica della montagna e per lo sprint intermedio, ma non al traguardo”. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.