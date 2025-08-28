giovedì, 28 Agosto , 25

Fiorentina-Polyssa: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - La Fiorentina a caccia della qualificazione...

Champions League, oggi il sorteggio: orario, dove vedere cerimonia in tv e streaming

(Adnkronos) - Torna la Champions League. Oggi, giovedì...

Musetti-Goffin: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) - Lorenzo Musetti protagonista agli Us Open...

Ucraina, massiccio attacco notturno su Kiev. Zelensky: “Almeno 8 morti”

(Adnkronos) - Kiev di nuovo nel mirino della...
vuelta,-oggi-la-sesta-tappa:-orario,-percorso-e-dove-vederla-in-tv
Vuelta, oggi la sesta tappa: orario, percorso e dove vederla in tv

Vuelta, oggi la sesta tappa: orario, percorso e dove vederla in tv

DALL'ITALIA E DAL MONDOVuelta, oggi la sesta tappa: orario, percorso e dove vederla in tv
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Tappa 6 della Vuelta di Spagna 2025. Oggi, giovedì 28 agosto, si corre la sesta frazione della corsa a tappe spagnola, che quest’anno festeggia i suoi ottant’anni. Dopo la cronometro a squadre di ieri, si riparte con una tappa di 170,3 chilometri che partirà da Olot e arriverà a Pal. Andorra.  

Il danese Jonas Vingegaard è tornato a vestire la maglia rossa di leader della classifica generale con 8″ sullo spagnolo Juan Ayuso, mentre la frazione di ieri è stata vinta dalla Uae Team Emirates. Ecco orario, percorso e dove vedere la sesta tappa della Vuelta in tv e streaming. 

 

Il percorso della sesta tappa della Vuelta 2025 parte da Olot e prosegue con la scalata del Coll de Santigosa, il primo dei quattro GPM previsti. Si tratta di una salita di terza categoria di 11,1 chilometri al 4,2% di pendenza media. Poi toccherà alla Collada de Toses, un prima categoria di 24,3 km al 3,5%, e, venti chilomteri pù tardi, a La Comella, un GPM di seconda categoria da 4,2 km e l’8% di pendenza. Dopo la discesa toccherà all’ultima scalata, quella che culminerà nell’arrivo in salita di Pal. Andorra, una prima categoria di 9,6 km al 6,3%.  

 

La sesta tappa della Vuelta 2025 inizierà alle 12.54 e finirà alle 17.30. La frazione sarà trasmessa su Eurosport e sarà visibile con abbonamento diretto e tramite smart tv sulle piattaforme Dazn e Tim Vision. La corsa sarà visibile anche su Discovery+ e su Dazn in streaming. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.