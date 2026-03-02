lunedì, 2 Marzo , 26

Iran, Crosetto: “Blitz non comunicato ad alcun Paese Ue, io a Dubai dopo mia valutazione”

Alperia, Amort: “Obiettivo è produzione green e valore per tutti”

Iran, Tajani: “Oltre 70mila italiani nella regione, crisi potrebbe durare settimane”

Salerno, uccide il marito a coltellate: in manette una 54enne

Vulcano Buono, successo per “SI.CU.RA”, il week-end con l’Esercito Italiano
Vulcano Buono, successo per “SI.CU.RA”, il week-end con l’Esercito Italiano

Oltre 100mila ingressi e più di 1400 alunni delle scuole hanno partecipato all’iniziativa

NOLA – Oltre 100mila ingressi complessivi al Vulcano Buono di Nola durante il week-end (27 febbraio – 1 marzo) caratterizzato dall’evento “SI.CU.RA” organizzato in collaborazione con l’Esercito Italiano.

Un fine settimana da record, che ha sancito il successo dell’iniziativa, che per tre giorni ha consentito ai visitatori di conoscere da vicino l’attività della nostra Forza Armata, di visitare una mostra di mezzi impegnati in scenari di guerra e di partecipare al circuito “Garibaldi Military Fitness”.

L’iniziativa ha suscitato particolare entusiasmo tra i giovanissimi; sono stati oltre 1400 gli studenti provenienti dagli istituti superiori della regione Campania, ad entrare in contatto gli istruttori militari.

Nella giornata finale il presidente del Consiglio Regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, ha visitato la struttura ed ha incontrato l’Amministratore Delegato, Francesco Furino.

Con loro il Generale di Brigata, Valentino de Simone, Vice Comandante Brigata Bersaglieri “Garibaldi” di Caserta, il Tenente Colonnello Domenico Di Palo, Capo sezione CIMIC della Brigata Bersaglieri “Garibaldi” di Caserta e il Garante per i diritti dell’Infanzia della Regione Campania, Giovanni Galano.

INAUGURATO “PICCOLO SUPERMERCATI”

Il week-end appena concluso è stato caratterizzato anche dall’apertura di “Piccolo Supermercati”, che è andato a occupare la piastra alimentare che completa l’offerta complessiva del Vulcano Buono.

Punto di forza è il pluripremiato settore del pane prodotto rigorosamente con lievito madre, contraddistinto da una vasta scelta, tra pane bianco, pane misto, integrale, e cereali di ogni tipo.

Ma anche la pasticceria con i dolci della tradizione campana e non solo. La nuova offerta commerciale prevede anche un bar e un’area bistrot e laboratori a vista, a garanzia di qualità e trasparenza della produzione. Accanto al patron, Michele Piccolo, il cantante Al Bano ha tenuto a battesimo l’area animata da ben 115 addetti.

Il Vulcano Buono si conferma polo di riferimento per le attività commerciali ma anche per quelle legate alla socialità, alla legalità e alla formazione. Una smart city che oggi rappresenta un modello a livello nazionale, volano di un contesto produttivo sempre più ampio e dalle caratteristiche innovative.

Scontro Tajani-Conte sugli Usa, il vicepremier attacca: “Trump la chiamava ‘Giuseppi’”, il leader M5s replica: “A voi non vi chiama proprio”

