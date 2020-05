Marcel Vulpis, noto giornalista di Sport Economy, è intervenuto a Radio Punto Nuovo in merito alla questione dei diritti tv e della cautela che servirà agli esponenti di Lega nella trattativa con Sky. Di seguito le parole.

Vulpis: “La Lega tratti con le emittenti. Meglio non arrivare allo scontro

Contratti – Una piattaforma paga per poter sfruttare i rapporti audio-visivi e la Lega deve garantire lo svolgimento regolare del campionato. Ovviamente non è colpa di nessuno se il campionato non si è disputato, ma giustamente le emittenti non pagano per qualcosa di cui non stanno disponendo. La Lega sostiene che le emittenti si sono impegnate a pagare anche in causa di forza maggiore, giuridicamente l’epidemia rientra negli eventi che possono entrare nelle cause di forza maggiore.

Forza politica – Se SKY va davanti anche al più giovane del tribunale civile di Milano, vincerà a mani basse. E’ una causa che potrebbe essere risolta tra un anno, i club hanno bisogno di soldi ora. Il mio consiglio è non far fare ‘i guappi’ ai club, anche se le emittenti stanno tirando un po’ la corda.

The post Vulpis: “La Lega tratti con le emittenti. Meglio evitare lo scontro” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento