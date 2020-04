Vulpis: “Tanti club rischiano il fallimento in caso di stop”

Marcel Vulpis, noto giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito a un ipotetico blocco del campionato di Serie A. Di seguito le sue parole.

Vulpis: “In tanti rischieranno il fallimento”

La Serie A perderà 700 milioni di euro. Se parliamo tutto il sistema si parla di un miliardo e 200 mila euro. Ipotesi drammatica chiaramente, in caso soltanto di campionato fermo. Queste cifre fanno presagire un sacco di fallimenti, specie nel calcio minore tanti club non ripartiranno. Qualsiasi presidente di un mondo così completo come quello della FIGC, con 7 diverse componenti, deve tutelare tutti gli interesse del suo mondo. In questa interlocuzione il Governo ha paura dei contagi di ritorno.

