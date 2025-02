Vuoi la cittadinanza Usa? Bastano 5 milioni di dollari. Trump: “Conosco oligarchi russi molto simpatici”

ROMA – Immigrati fuori, deportati. Ma porte aperte agli stranieri ricchi. “Sì, anche i russi”. Donald Trump ha lanciato l’idea di sostituire il programma di visti per gli investitori stranieri con una “gold card”, acquistabile per soli 5 milioni di dollari come mezzo per ottenere la cittadinanza americana.

Il Presidente degli Stati Uniti ha detto ai giornalisti che sostituirà il programma di visti “EB-5”, che concede la “green card” agli stranieri che promettono di investire in aziende statunitensi, con una card che “garantirà i privilegi della green card e sarà anche un percorso verso la cittadinanza (americana). Le persone benestanti entreranno nel nostro Paese acquistando questa carta”, ha detto Trump, aggiungendo che i dettagli sul programma saranno resi noti tra due settimane.

Trump non ha escluso che anche gli oligarchi russi potranno accedere alle Gol Card: “Sì, forse sì. Conosco alcuni oligarchi russi che sono persone molto simpatiche”, ha detto ai giornalisti.

Il programma EB-5 “Immigrant Investor Program”, fu creato dal Congresso nel 1990 per “stimolare l’economia statunitense attraverso la creazione di posti di lavoro e investimenti di capitale da parte di investitori stranieri”.

