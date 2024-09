vw,-ministro-lavoro-tedesco:-“germania-deve-restare-paese-delle-auto”

Heil chiede soluzione e promette che governo sosterrà trattative

Roma, 4 set. (askanews) – “La Germania deve rimanere un Paese delle auto”. Lo ha affermato il ministro del Lavoro tedesco, Hubertus Heil, mentre il gigante automobilistico Volkswagen ha annunciato il 2 settembre che potrebbe chiudere alcuni siti di produzione e minacciare ulteriori tagli di posti di lavoro a causa dello stallo dei piani di risparmio.”Le trattative devono iniziare. Anche il gruppo deve assumersi le sue responsabilità. Non solo giudicheremo o accompagneremo questo politicamente, ma lo sosterremo dove necessario”, ha aggiunto Heil a Berlino. “Il consiglio di amministrazione, nelle discussioni con i comitati aziendali, dovrebbe garantire che c’è una soluzione sensata e socialmente accettabile e che la VW rimanga forte. Poiché la Germania deve rimanere un Paese delle auto, è la nostra più grande azienda e, come ho detto, molti posti di lavoro dipendono da essa, nelle sedi e oltre l’azienda.” “Voglio dire molto, molto chiaramente che dobbiamo riuscire a lavorare con tutti i soggetti coinvolti per garantire che tutte le sedi siano sicure e allo stesso tempo che gli esuberi in Volkswagen siano evitati ove possibile. Pertanto adesso è l’ora della partnership industriale e sociale, l’ora della cogestione. Queste trattative devono iniziare, l’azienda deve assumersi le sue responsabilità. Noi non solo valuteremo o accompagneremo questo politicamente, ma laddove necessario lo sosterremo”.