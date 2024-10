W-Group, Andrea Malacrida nuovo Ceo di Ali Lavoro

(Adnkronos) – W-Group continua il proprio percorso di crescita e rafforza la propria squadra manageriale: Andrea Malacrida diventa, infatti, Ceo di Ali Lavoro, società di W-Group, e anche azionista del gruppo fondato e guidato da Federico Vione nel 2021 che, in soli tre anni, ha superato il miliardo di ricavi e le 1.600 persone in organico. Insieme ad altre società di Magister Group, Ali Lavoro è entrata in W-Group nel marzo del 2024, attraverso la più grande operazione mai realizzata in Italia nella consulenza delle risorse umane. Al momento dell’ingresso, Ali Lavoro contava 250 professionisti e 50 filiali. L’obiettivo condiviso è raddoppiare questi risultati nell’arco di due anni, arrivando a 500 persone e 100 filiali. La famiglia Lombardi, fondatrice di Magister Group, è oggi tra gli azionisti di riferimento di W-Group.

Andrea Malacrida vanta un’esperienza di venticinque anni nel mondo della consulenza e dei servizi per il lavoro, con responsabilità via via crescenti fino a guidare le più grandi società del settore in Italia, oltre a fondare start-up di grande successo. Filo conduttore di tutta la sua carriera è stata la valorizzazione costante e continuativa del ‘capitale umano’. Nell’assumere questi nuovi incarichi ha dichiarato: “Ringrazio Federico Vione e la famiglia Lombardi per la fiducia che mi hanno dimostrato. Il doppio ruolo di azionista di W-Group e Ceo di Ali Lavoro mi riempie di entusiasmo. Sento di far parte di un progetto unico, sicuramente il più innovativo sul mercato, e voglio mettere tutte le mie energie per farlo diventare ancora più un punto di riferimento. In un mercato che vive una fase di contrazione, siamo in assoluta controtendenza perché per noi mettere le persone al centro non è solo uno slogan, ma la stella polare che orienta tutte le nostre scelte per raggiungere gli obiettivi ambiziosi che ci siamo dati: raddoppiare le filiali e le persone di Ali in due anni, aprendo nuovi uffici e diversificando con investimenti in nuove aziende”.

Federico Vione, Ceo di W-Group, ha commentato: “W-Group è nato proprio per diventare la ‘casa’ dei migliori talenti, a tutti i livelli. Sono davvero onorato che, in tre anni, il gruppo sia diventato attrattivo per uno dei manager italiani più importanti del nostro settore come Andrea Malacrida. Si tratta del coronamento di un anno formidabile, che ci ha visto crescere a ritmi molto più elevati del mercato, rafforzarci in Italia con acquisizioni di qualità come Ali Lavoro, registrare risultati eccellenti di W-Executive e WeHunt, ormai tra le prime nel nostro Paese, e intraprendere la nostra espansione internazionale con Camo in Francia. Conosco Andrea da molti anni e nutro per lui una stima personale, oltre che professionale. Sono certo che guiderà Ali verso nuovi traguardi mettendo sempre le persone al centro, valore che condividiamo da sempre”.

Andrea Lombardi ha commentato: “Siamo felici che un professionista come Andrea Malacrida si unisca a noi per guidare Ali Lavoro in questa nuova fase di crescita e sviluppo. Con la sua esperienza e il suo spirito imprenditoriale, siamo certi che saprà valorizzare ulteriormente il patrimonio di competenze costruito negli anni dalla nostra famiglia e dare continuità ai valori fondanti che ci contraddistinguono. Sono orgoglioso di affidargli questa responsabilità e sono sicuro che insieme riusciremo a realizzare obiettivi ambiziosi, creando nuove opportunità per tutte le nostre persone e aziende clienti”.

W-Group è nato nel 2021 con il supporto di primari fondi d’investimento internazionali e l’obiettivo di valorizzare i talenti grazie a un approccio consulenziale orientato al benessere delle persone, alla creazione di relazioni di valore e alla capillarità della presenza territoriale. Grazie agli eccellenti risultati di tutte le società del Gruppo, che segnano una redditività ben superiore ai rispettivi mercati, e le operazioni concluse nel 2024 che hanno portato agli ingressi di quattro società di Magister Group – Ali Lavoro (ricerca e somministrazione), Labor-B (consulenza strategica e audit HR), Repas (welfare e buoni pasto) e Yous (formazione) – e della società francese Camo Groupe che ha costituito la prima operazione realizzata fuori dai confini italiani, il Gruppo ha raggiunto con un anno di anticipo rispetto a quanto previsto dal proprio piano strategico un miliardo di ricavi e 1.600 persone in organico.

Oltre alle società già citate, di W-Group fanno parte Maw e InJob (servizi di ricerca e selezione), W Executive (che è presente in Francia, Spagna, Svizzera e Regno Unito oltre che in Italia) e WeHunt, realtà leader nell’executive e middle management search, W Advisory (servizi di consulenza) insieme ad altre società. Il gruppo vuole essere un ecosistema di realtà indipendenti per brand e attività, ma complementari nei valori e nell’approccio di business, per dare vita a un’offerta integrata di servizi HR unica nel panorama europeo. Una piattaforma di competenze del mondo del lavoro che riconosce il valore e la centralità delle persone che ne fanno parte.