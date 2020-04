Waiting for eSerie A TIM | PES 2020, quadrangolare Bologna, Genoa, Torino e Udinese: info e diretta

​In attesa del campionato virtuale di Serie A, questa sera (giovedì 16 aprile, ndr) a partire dalle ore 19 si torna in campo su eFootball PES 2020 con un altro appuntamento con la Waiting for eSerie A TIM | Everybody PlaysHome. Per l’occasione è stato organizzato un quadrangolare che vedrà coinvolte il Bologna FC 1909 eSports, il Genoa eSports, il Torino FC eSports Team e infine l’Udinese eSports. Per i granata si tratta dell’esordio assoluto in competizioni eSerie A TIM. Ma chi saranno i Pro… continua a leggere sul sito di riferimento