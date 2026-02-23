lunedì, 23 Febbraio , 26

Ambasciatore Usa convocato non si presenta, l'indignazione di Parigi

La Fiorentina vince il derby toscano con il Pisa 1-0

Sondaggio politico, Fratelli d'Italia allunga: giù Pd e M5S

Poliziotto fermato per omicidio Rogoredo, Meloni: "Implacabili con chi sbaglia, non c'è scudo"

Walesa: Trump o è un “traditore” o un leader “eccezionale”
Walesa: Trump o è un “traditore” o un leader “eccezionale”

Agisce così “perché Putin è irresponsabile”

Danzica, 23 feb. (askanews) – Secondo Lech Walesa, premio Nobel per la Pace 1983 il presidente Usa Donald Trump ha una sua strategia. “In apparenza, oggi, sembra un lacchè della Russia, semplicemente un traditore. Questo è un modo di vedere la cosa, ma ce n’è un altro: è un leader politico eccezionalmente intelligente. Sa che se gli Stati Uniti si unissero al coro anti-Putin, Putin non avrebbe altra scelta che usare le armi nucleari, perché Putin è irresponsabile” ha affermato in un’intervista ad Afp. Walesa afferma che Trump appare “in superficie” come un “lacchè della Russia”, prima di aggiungere che potrebbe anche agire per evitare di lasciare a Vladimir Putin “nessuna scelta se non quella di usare armi nucleari”.

