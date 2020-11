Wall Street ai massimi di sempre. Dow Jones sopra i 30.000 punti

AGI – Chiusura ai massimi di sempre per Wall Street. È record storico per il Dow Jones Industrial Average, che supera per la prima volta i 30.000 punti grazie alle buone notizie sullo sviluppo di un vaccino anti-Covid e a quelle sull’avvio della transizione presidenziale Usa tra l’amministrazione Trump e l’eletto Joe Biden. Al termine delle contrattazioni, il Dow Jones guadagna l’1,54% a 30.045,84 punti, lo S&P 500 l’1,61% a 3.635,20 punti e il Nasdaq sale dell’1,31% a 12.036,78 punti.

Il Dow Jones ha impiegato meno di 4 anni per salire da 20.000 a 30.000 punti, molto meno dei quasi due decenni che servirono per spingere l’indice da 10.000 a 20.000.

