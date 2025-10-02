wall-street-chiude-con-nuovo-record-nonostante-shutdown,-dj-+0,17%

Roma, 2 ott. (askanews) – Ancora una chiusura da record a Wall Street che, superata una esitazione pomeridiana, con cui gli indici si erano indeboliti a dinamiche contrastate, ha poi chiuso tutta positiva. Il Dow Jones ha siglato le contrattazioni con un più 0,17%, l’S&P 500 al più 0,06% e il Nasdaq con un rialzo dello 0,39%.

Al momento gli investitori sull’azionario non sembrano troppo allarmati dallo “shutdown” delle attività governative federali determinato dal mancato accordo sul bilancio tra repubblicani e democratici. Peraltro, il presidente Usa Donald Trump ha rilanciato il braccio di ferro affermando che questa situazione potrà essere utilizzata per “tagliare sprechi, truffe” e “molte agenzie dei democratici”.

In risalita il dollaro con l’euro che in serata si scambia in calo a 1,1722 sul biglietto verde. (fonte immagine: The White House).