venerdì, 10 Ottobre , 25

Putin: “La Russia presto avrà nuove armi”. E snobba l”allarme Tomahawk’

(Adnkronos) - "Altri paesi si stanno preparando a...

Francia, Macron nomina nuovamente Lecornu premier

(Adnkronos) - Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel...

Superenalotto, numeri combinazione vincente di oggi 10 ottobre

(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso...

Toscana, Meloni chiude campagna di Tomasi: “Nulla è già scritto, noi nati per stravolgere i pronostici”

(Adnkronos) - Per molti "i risultati di queste...
wall-street-chiude-con-peggior-calo-da-aprile,-dj-1,9%,-nasdaq-3,56%
Wall Street chiude con peggior calo da aprile, DJ -1,9%, Nasdaq -3,56%

Wall Street chiude con peggior calo da aprile, DJ -1,9%, Nasdaq -3,56%

AttualitàWall Street chiude con peggior calo da aprile, DJ -1,9%, Nasdaq -3,56%
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 10 ott. (askanews) – Chiusura in pesante ribasso a Wall Street, una caduta innescata dalla minaccia del presidente Usa Donald Trump di imporre dazi “massicci” sulla Cina, in risposta alla stretta di Pechino sulle esportazioni di terre rare, cruciali per tutta una serie di prodotti tecnologici. A fine contrattazioni il Dow Jones segna un meno 1,90%, l’S&P 500 lascia sul terreno il 2,71% mentre il Nasdaq ha accusato un tonfo del 3,56%. In lieve calo il dollaro, con l’euro che risale a 1,1612 sul biglietto verde.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.