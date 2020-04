Chiusura in deciso rialzo per Wall Street con gli investitori ottimisti sull’allentamento dei lockdown per il coronavirus. L’indice Dow Jones ha guadagnato il 2,40% e il Nasdaq è balzato del +3,95%.

Wall Street: chiude in deciso rialzo, ottimismo fine lockdown

