AGI – Chiusura in deciso rialzo per Wall Street nell’Election Day Usa, con i tre indici principali che terminano le contrattazioni sopra il 2%. Gli investitori scommettono su un risultato netto del voto, con un chiaro vincitore gia’ nel breve termine e vedono allontanarsi lo spettro di un voto contestato e delegittimato che possa lasciare per giorni il Paese nell’incertezza. Il Dow Jones avanza del 2,05% a 27.479,44 punti, lo S&P 500 del 2,06% a 3.378,58 punti e il Nasdaq sale dell’1,85% a 11.160,57 punti.

“C’è un certo ottimismo sul fatto che potremmo avere una rapida risoluzione delle elezioni”,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Wall Street chiude in netto rialzo nell’Election Day proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento