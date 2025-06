wall-street-chiude-in-rialzo,-dj-+0,89%-dopo-inatteso-crollo-petrolio

Roma, 23 giu. (askanews) – Chiusura in rialzo con un rafforzamento sul finale a Wall Street, al termine di una giornata iniziata con cali delle Borse in Asia ed Europa e proseguita con dinamiche altalenanti, in un quadro di volatilità. E con un clamoroso crollo dei prezzi del petrolio, dopo le impennate viste in mattinata, alla riapertura a seguito dell’attacco che venerdì gli Usa hanno lanciato contro gli impianti di arricchimento dell’uranio in Iran. A fine contrattazione il Dow Jones segna più 0,89%, l’S&P 500 più 0,96% e il Nasdaq più 0,94%.

Torna a calare il dollaro, che stamattina era risalito, e l’euro in serata risale a 1,1577 sul biglietto verde.

Ma appunto a caratterizzare la seduta è stato l’anomalo collasso dei prezzi dell’oro nero. Apparentemente di è innescato dopo che da un lato la rappresaglia iraniana – con lanci di missili su alcune basi Usa in Qatar – non ha fatto né vittime, né feriti, e non è sembrata in grado di compromettere in maniera sensibile le forniture di greggio dalla regione; dall’altro mentre il presidente Usa Donald Trump ha lanciato richiami agli operatori a non aumentare i prezzi.

Le quotazioni sono arrivate a crollare di oltre il 7%. In serata il Brent perde il 6,82% 71,76 dollari. Negli scambi dell’afterhours il West Texas Intermediate cade del 6,84% a 68,79 dollari. In flebile rialzo l’oro a 3.394 dollari l’oncia. (fonte immagine: The White House).