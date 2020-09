Wall Street chiude in rialzo spinta dai titoli tecnologici

AGI – Trainata dai titoli tecnologi, Wall Street chiude in rialzo, nonostante l’aumento dei contagi da Coronavirus (negli Usa dove sono stati superati i 7 milioni di contagiati) e dopo una serie di sedute in ribasso a causa dei timori per l’andamento dell’economia.

Il Nasdaq guadagna il 2,26% a 10.913,56 punti, il Dow Jones l’1,34% a 27.174,61 punti e lo S&P l’1,53% a 3.296,15 punti.

La Borsa di New York ha aperto la seduta titubante ed è riuscita a chiudere la settimana in positivo, per la prima volta in tre settimane, spinta dai big del tech in particolare Apple,

