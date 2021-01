Wall Street ignora gli scontri politici e macina nuovi record

AGI – Wall Street ha chiuso in rialzo toccando nuovi record il giorno dopo l’assalto dei manifestanti pro Trump a Capitol Hill. Il Dow Jones è salito dello 0,69% a 31.041,13 punti, il Nasdaq del 2,56% a 13.067,48 punti, lo S&P 500 dell’1,48% a 3.803,79 punti. Il Nasdaq per la prima volta ha sfondato quota 13.000 punti mentre il Dow Jones in giornata è andato oltre i 31.100 punti. In serata hanno parlato il presidente eletto Joe Biden e la speaker della Camera Nancy Pelosi attaccando duramente Donald Trump per i fatti di ieri a Washington e minacciando un nuovo impeachment.

