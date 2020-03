Wall Street mette a segno un rialzo record. Il Dow Jones guadagna l’11%​

Wall Street vola in chiusura nella serata di martedì 24 marzo. Il Dow Jones ha terminato la sessione con un rialzo dell’11,37% a 20.704 punti. In termini assoluti il guadagno è di 2.112,98 punti.

Si tratta del balzo giornaliero più grande della storia del listino statunitense. L’S&P 500 ha invece chiuso con un aumento del 9,38% a 2.447 punti, mentre il Nasdaq è salito dell’8,12% a quota 7.417.

Per New York è il piu’ forte guadagno dal 1933 in termini di punti, ben 2.112,98. Per il Nasdaq +8,12%. Volano anche le piazze europee, Milano guadagna quasi il 9%.

