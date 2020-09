Wall Street rimbalza e chiude positiva, Nasdaq cresce 1,7%

AGI – Wall Street rimbalza dopo il “lunedì nero” di ieri e chiude in rialzo. Il Dow Jones recupera e avanza dello 0,52%, lo S&P sale dell’1,06% e il Nasdaq guadagna l’1,71%, trainato da Amazon che vola a +5,7%, grazie alla crescita degli utenti prime. Anche Facebook, Microsoft e Alphabet avanzano di oltre il 2%. L’esordio del Nyse era stato cauto, per i timori legati ai nuovi lockdown, per la mancanza di sviluppi sul pacchetto di stimoli e per la decisione di Donald Trump di nominare sabato prossimo una nuova giudice alla Corte Suprema, infiammando così una battaglia elettorale già incandescente.

