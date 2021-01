AGI – Dopo il passo falso di ieri, Wall Street torna a salire, in attesa dell’esito delle elezioni di ballottaggio al Senato in Georgia, dove si vota per rinnovare due seggi del Senato che potrebbero consegnare ai democratici il controllo del Congresso, oppure dare ai repubblicani un importante strumento di opposizione.

Il Dow Jones sale dello 0,55%, lo S&P dello 0,71% e il Nasdaq dello 0,95%. Sul risultato di Wall Street pesano anche i dati dell’indice Ism manifatturiero Usa che a dicembre sale al top da due anni e mezzo. I listini di New York apprezzano anche il compromesso raggiunto da Russia e Arabia Saudita per mantenere sostanzialmente invariata la produzione petrolifera dei paesi Opec+ a febbraio e marzo sui livelli di gennaio,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Wall Street torna a salire e guarda al voto in Georgia proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento