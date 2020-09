Wallpapers Central 1.0.1: attivata la sezione Feed con gli Sfondi degli utenti e bug fixes

E’ già disponibile il primo aggiornamento della nostra applicazione Wallpapers Central. Prima di procedere con l’elenco delle novità, approfitto dell’articolo per ringraziarvi tutti: la risposta a quest’app è stata immensa!

Dopo poche ore dal lancio eravamo già al primo posto nella categoria ed abbiamo raggiunto la posizione #106 nella classifica totale delle applicazioni gratuite più scaricate in assoluto nell’App Store. E’ davvero impressionante. L’app è stata lanciata il 7 Settembre ed in questi 3 giorni non ha ancora dato segni di cedimento in termini di download.

L’articolo Wallpapers Central 1.0.1: attivata la sezione Feed con gli Sfondi degli utenti e bug fixes proviene da Notiziedi.

