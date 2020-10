Wallpapers Central si aggiorna: introduciamo le Collections ed altri miglioramenti

E’ disponibile in App Store un nuovo aggiornamento della nostra applicazione Wallpapers Central.

Il nostro servizio dal quale potrete scaricare magnifici Sfondi, Live Wallpapers e quadranti per Apple Watch, ha appena ottenuto un cosiddetto Major Update. Oggi introduciamo le Collections!

Le Collections di Sfondi sono posizionate sul quinto tab in basso, al posto dei Preferiti. Non preoccupatevi, i Preferiti non sono spariti, li abbiamo soltanto spostati nel Menu laterale a sinistra e sono sempre accessibili da lì.

L’articolo Wallpapers Central si aggiorna: introduciamo le Collections ed altri miglioramenti proviene da Notiziedi.

