Walter Nudo contro la pubblicità di Valentino: “Non vedo mascolinità”

ROMA – “Ciao ragazzi voglio condividere con voi una cosa”. Un video pubblicato da Walter Nudo sui social ha acceso un aperto dibattito sul web. In attesa del suo volo all’aeroporto di Linate, l’attore si è soffermato su una pubblicità di Valentino, criticando l’aspetto dei modelli. “In questa pubblicità non vedo nessuna mascolinità e nessuna femminilità. Se questo è il messaggio che diamo, soprattutto ai ragazzi che lo vedono… i ragazzi non hanno punti di riferimento, non hanno basi”, afferma.

“Quindi se poi escono fuori di testa in questa confusione è normale”, prosegue “se hanno bisogno dello psicologo è normale, perché noi non li aiutiamo per niente. Cerchiamo di essere un pochettino più chiari noi adulti. Cerchiamo di avere più responsabilità nel fargli capire ciò che è maschile e ciò che è femminile, perché in una coppia questo è importante”.

POLEMICA PER LE PAROLE DI WALTER NUDO

In meno di 24 ore il post di Walter Nudo è diventato virale, attirando numerose critiche. Molti utenti hanno accusato l’attore di omofobia, altri hanno sottolineato come nel 2023 sia assurdo parlare ancora del dualismo maschile-femminile.

La polemica arriva un giorno dopo le affermazioni di Laura Chiatti, che ospite a Domenica In ha affermato di non amare l’uomo che si dedica alle faccende domestiche: “Sono all’antica in questo senso con certi ruoli. Mi abbassa l’eros, me lo uccide”. Anche in questo caso sono state molte le critiche mosse contro l’attrice, tacciata di sessismo e misoginia.

