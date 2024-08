walz:-kamala-ha-lavorato-da-mcdonald’s-da-studente,-ve-lo-immaginate-trump?

Ai sindacati del pubblico impiego: “Avete costruito la classe media”

Los Angeles (California), 14 ago. (askanews) – Kamala Harris da studentessa lavorava a un McDonald’s, ve lo immaginate Trump a lavorare in un fast food? Ancora una volta Tim Walz ha usato un’immagine a effetto, in grado di far colpo sull’immaginario collettivo americano, per mobilitare la classe media in vista delle elezioni presidenziali del 5 novembre. Walz, candidato vicepresidente per i democratici in tandem con la candidata presidenziale Kamala Harris, ha parlato a una paltea di lavoratori pubblici a Los Angeles, una categoria che conosce bene dato che è stato lui stesso insegnante prima di diventare governatore dello stato del Minnesota. “Tanto per essere chiari – ha detto Walz – io e il Vicepresidente sappiamo esattamente chi ha costruito questo Paese: sono stati gli infermieri, gli insegnanti, i dipendenti delle amministrazioni statali e locali a costruire questa nazione. Le persone in questa sala hanno costruito la classe media. E non è solo un modo di dire, è un fatto: quando i sindacati sono forti, l’America è forte”. Poi l’affondo: “Sapete che la Vicepresidente Harris è cresciuta in una famiglia della classe media, e che da studentessa faceva i turni in un McDonald’s. Continuo a chiedermelo, come termine di paragone. Riuscite a immaginare Donald Trump che lavora in un McDonald’s cercando di preparare un McFlurry o qualcosa del genere? Oh, lui lo sa, lui lo sa. Non riuscirebbe a far funzionare quella dannata macchina per i McFlurry, se gli costasse qualcosa. Ma la Vicepresidente Harris ha quell’etica del lavoro, va al lavoro ogni singolo giorno per assicurarsi che le famiglie non si limitino a tirare avanti, ma vadano avanti.