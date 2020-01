Wanda Nara al GF Vip: “Finalmente posso dire quello che voglio! Icardi-PSG? Dipende da lui”

Wanda Nara è pronta a fare il suo debutto al Grande Fratello Vip. L’agente e moglie di ​Maurito Icardi domani sera prenderà parte alla prima puntata del noto reality-show come opinionista: a questo riguardo la showgirl argentina ha rilasciato un’intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport parlando del suo nuovo impiego ma non solo. “Sono una grande appassionata del Grande Fratello e sono particolarmente felice di partecipare per mostrare una parte diversa di me e dire finalmente quello… continua a leggere sul sito di riferimento