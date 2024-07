wang-yi:-infondate-le-accuse-della-nato-contro-la-cina

“Noi siamo sempre stati una forza per la pace”

Roma, 12 lug. (askanews) – Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha respinto le “accuse infondate” della Nato secondo cui Pechino starebbe aiutando la Russia nella sua guerra contro l’Ucraina.

Le dichiarazioni di Wang, fatte durante una chiamata con il suo omologo olandese, sono arrivate dopo che i leader degli stati membri della Nato, nella dichiarazione finale del summit annuale che si è riunito a Washington, hanno affermato che la Cina è una “decisiva facilitatrice” della guerra russa in Ucraina, con il suo “sostegno su larga scala” all’industria della difesa di Mosca.

Parlando con il nuovo ministro degli Esteri olandese, Caspar Veldkamp, Wang ha affermato che “la Cina non accetta assolutamente” le accuse e ha insistito che è “sempre stata una forza per la pace e la stabilità”. In commenti riportati dai media statali, ha detto che il diverso sistema politico e i valori della Cina “non dovrebbero essere usati come motivo per la Nato di incitare il confronto con la Cina”, e ha chiesto alla NATO di “rimanere entro i suoi limiti”.