Massa, uomo trovato morto sul balcone di casa: sul corpo segni di coltellate

(Adnkronos) - Tragedia nella serata di ieri, giovedì...

Ucraina, nuovi attacchi russi. Rubio: “Spero di vedere Zelensky a Monaco”

(Adnkronos) - Nuovi massicci attacchi della Russia sull'Ucraina...

Sparatoria all’università del South Carolina, almeno due morti

(Adnkronos) - E' di almeno due morti e...

‘Affari Tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte’, stasera 13 febbraio: la puntata a tema

(Adnkronos) - Un appuntamento speciale quello di stasera,...
Wanna Marchi investita a Milano: “Sono devastata, ho rischiato la vita”

(Adnkronos) – “Ho una faccia stravolta, sono devastata”. Wanna Marchi mostra lividi, ferite e ecchimosi dopo la disavventura vissuta a Milano. In un video pubblicato sul profilo Instagram della figlia, Stefania Nobile, Marchi spiega di essere stata investita sulle strisce pedonali. “Ero fuori con Charlotte, sono uscita verso le 16.30. Ero sulle strisce pedonali, è arrivata una macchina e mi sono ritrovata sull’asfalto. Poi mi sono ritrovata su un’ambulanza, mi hanno chiesto come mi chiamassi e mi ricordavo… Wanna Marchi”, spiega. “Non ricordavo altro, cercavo il mio cane e non c’era: non capivo niente di dove fossi, non ricordavo dove abitavo. Volevano portarmi nell’ospedale dove hanno fatto morire mio marito e ho detto ‘assolutamente no’. Volevo tornare a casa”, prosegue. 

 

“E’ successo a via del Ricordo a Milano. Mia mamma era sulle strisce, il ragazzo” che era alla guida dell’auto “si è dovuto allargare molto rispetto al segnale di stop perché c’era un’auto parcheggiata male”, interviene Stefania Nobile spiegando la dinamica. “Il ragazzo aveva il sole negli occhi, quando ha vista mia mamma era tardi. Mia madre l’ha visto arrivare, ha accelerato il passo ed è caduta. Il ragazzo si è fermato e ha chiamato l’ambulanza, è stato molto bravo. Alcune persone avrebbero fatto finta di morire, avrebbero lucrato mettendo nei guai questo ragazzo. I truffatori sono altri”, aggiunge. 

