Wannenes: il 25 settembre a Milano asta di vini e distillati di pregio

Wannenes: il 25 settembre a Milano asta di vini e distillati di pregio

Milano, 21 set. (askanews) – La Casa d’Aste Wannenes presenta a Milano, il 25 settembre, un’asta interamente dedicata a vini e distillati da collezione. Il catalogo propone oltre 550 lotti provenienti da tre collezioni private italiane, comprendendo grandi etichette italiane, nomi storici di Francia e distillati rari. L’appuntamento segna anche l’ingresso di Flaviano Gelardini alla guida del dipartimento Wine & Spirits.

Per l’occasione e prevista una degustazione su prenotazione con alcune bottiglie presenti in asta, tra cui Gaja, Sassicaia, Giacomo Conterno, Cristal, Tignanello e Krug, in annate mature, cosi da valutarne lo stato di conservazione.

La prima parte del catalogo e dedicata all’Italia con Barolo e Barbaresco di Giacomo Conterno, Bruno Giacosa, Bartolo Mascarello, Giuseppe Rinaldi e Gaja (annate 1996, 2006, 2008, 2010). In Toscana figurano Riserve Biondi Santi in magnum, i Supertuscan Sassicaia, Tignanello, Ornellaia, Solaia e Masseto, oltre a sei bottiglie di Le Pergole Torte 2007 di Montevertine e a una verticale di Sassicaia dal 1995 al 2007. Dal Veneto arrivano Amarone e Recioto di Giuseppe Quintarelli, dall’Abruzzo un Montepulciano Valentini 1997, dalla Sicilia alcuni formati rari di Magma di Frank Cornelissen.

La sezione francese comprende Champagne Dom Perignon, Cristal, Krug, Selosse e Salon dagli anni ’80, Bordeaux come Lafite Rothschild, Mouton, Margaux e Haut-Brion con annate tra anni ’80 e 2000, tra cui sei bottiglie di Lafite 2010. In Borgogna si segnalano Vosne-Romanée 1990 di Henry Jayer, La Tache 2005 del Domaine de la Romanee Conti, La Romanee 2019 di Domaine du Comte Liger-Belair e Musigny Domaine Roumier 2003.

La parte finale e dedicata ai distillati da collezione: tra gli Scotch un Macallan-Glenlivet 35 anni del 1938 imbottigliato da Gordon & MacPhail e un Bowmore 38 anni distillato nel 1964; tra i rum un West Indies Dark Samaroli 1948 imbottigliato nel 1991.

