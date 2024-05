wannenes-presenta-prima-asta-di-phygital-art,-online-e-a-milano

Il 30 maggio, “per un approccio innovativo al mercato”

Milano, 20 mag. (askanews) – Wannenes, casa d’aste italiana attiva a livello internazionale, sta per lanciare una nuova iniziativa: la prima asta interamente dedicata alla Phygital Art in Italia, programmata per il 30 maggio 2024. Con una storia che nasce nel 2001 e con sedi a Genova, Milano, Roma e Montecarlo, Wannenes in questo caso si focalizza sul dipartimento dedicato all’arte digitale, pronta a presentare ai suoi collezionisti una nuova corrente artistica. Vivendo in un’epoca di cambiamento e innovazione, Wannenes Art Auctions vuole guidare il proprio pubblico verso un nuovo panorama artistico con un approccio innovativo: quanto presentato in questa selezione non è solo una raccolta di opere, ma vuole essere un viaggio per stabilire un ponte tra la tangibilità dell’arte tradizionale e la potenzialità tecnologica degli NFT.

La Phygital Art vuole infatti coniugare il fisico e il digitale, combinando elementi tangibili e non per creare opere d’arte ibride che esplorano la connessione tra il mondo reale e quello virtuale aprendo a nuove possibilità espressive e concettuali sia per gli artisti contemporanei che per i fruitori delle loro produzioni.

L’asta sarà preceduta da due esibizioni: una fisica e una digitale, offrendo così al pubblico una esperienza immersiva. L’esibizione digitale vuole essere un viaggio all’interno della dimensione astratta e tecnologica delle opere d’arte, l’esibizione fisica, che si terrà nella sede di Milano di Wannenes Art Auctions, presenterà le opere fisiche e digitali in un ambiente esclusivo aperto al pubblico per questa occasione. I visitatori avranno l’opportunità di vivere la galleria virtuale attraverso l’uso di visori, immergendosi completamente nelle opere d’arte.

La selezione delle opere abbraccia arte classica e contemporanea: illustrazioni, dipinti antichi e moderni, sculture, oggetti d’arte, video 3D in realtà aumentata e, naturalmente, Non Fungible Tokens (NFTs). Ogni lotto della collezione comprende una parte digitale insieme al suo corrispettivo o complementare fisico, che rappresenta l’interpretazione tangibile e materiale dell’opera stessa.

L’asta sarà accessibile online tramite il sito di Wannenes Group e altre piattaforme specifiche, tra cui Invaluable e ArsValue. La galleria virtuale è visitabile da lunedì 13 Maggio. Il vernissage è in programma per lunedì 27 dalle ore 16 e l’esposizione sarà aperta al pubblico fino al giorno mercoledì 29 Maggio. Per ulteriori informazioni visitare apposita sezione sul sito Wannenes Art Auctions.