mercoledì, 7 Gennaio , 26

Capotreno ucciso a Bologna: dall’omicidio all’arresto, tutti gli spostamenti di Marin Jelenic

(Adnkronos) - Marin Jelenic, il croato di 36...

Accca Larenzia, 4 di Gioventù nazionale aggrediti con spranghe a Roma

(Adnkronos) - Quattro attivisti di Gioventù Nazionale sono...

Iran, aerei e rifornitori Usa in movimento: rischio scontro Teheran-Washington

(Adnkronos) - Decine di aerocisterne per il rifornimento...

Milano Cortina 2026, Allegri porterà la fiamma olimpica: “Sarà un’esperienza meravigliosa”

(Adnkronos) - Massimiliano Allegri sarà tra i tedofori...
warner-bros-boccia-paramount:-offerta-inadeguata,-avanti-con-netflix
Warner Bros boccia Paramount: offerta inadeguata, avanti con Netflix

Warner Bros boccia Paramount: offerta inadeguata, avanti con Netflix

AttualitàWarner Bros boccia Paramount: offerta inadeguata, avanti con Netflix
Redazione-web
Di Redazione-web

Milano, 7 gen. (askanews) – Warner Bros. Discovery boccia ancora una volta l’offerta pubblica di acquisto da 30 dollari per azione promossa da Paramount Skydance (Psky) e ribadisce la bontà dell’accordo chiuso dal board con Netflix che propone 27,75 dollari, in contanti e azioni, per rilevare le sole attività di Wbd legate al cinema e allo streaming.

In una lettera agli azionisti il board con decisione unanime ha invitato i soci a non aderire alla proposta di Psky: l’offerta, si legge, “rimane inadeguata” e dal “valore insufficiente”, anche perché esporrebbe gli azionisti a “rischi, costi e incertezze” legate all’esecuzione dell’offerta.

Per questo, “il Consiglio raccomanda all’unanimità agli azionisti di non presentare le proprie azioni all’offerta di PSKY” che è stata rivista il 22 dicembre e prevede 30 dollari cash per azione per l’acqusizione di tutti gli asset di Warner, dalle reti via cavo come CNN, TNT e Food Network ai contenuti dello studio.

Il bord Wbd nella lettera ha quindi ribadito che la fusione negoziata con Netflix “massimizza il valore mitigando al contempo i rischi di ribasso, e noi riteniamo all’unanimità che la fusione con Netflix sia nel vostro migliore interesse. Il nostro obiettivo è portare avanti la fusione con Netflix per offrirvi il suo valore irrinunciabile”.

Una posizione accolta con favore dal gigante dello streaming televisivo. “Il Consiglio di Amministrazione di WBD continua a sostenere pienamente e a raccomandare l’accordo di fusione con Netflix, riconoscendolo come la proposta migliore in grado di offrire il massimo valore ai propri azionisti, ai consumatori, ai creatori e all’industria dell’intrattenimento in generale”, hanno dichiarato Ted Sarandos e Greg Peters, co-amministratori delegati di Netflix.

“Netflix e Warner Bros. – hanno chiosato – uniranno punti di forza altamente complementari e una passione condivisa per la narrazione. Unendo le forze, offriremo al pubblico ancora più serie e film che ama, a casa e nei cinema, amplieremo le opportunità per i creatori e contribuiremo a promuovere un settore dell’intrattenimento dinamico, competitivo e fiorente”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.