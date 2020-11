“Warp Speed”, l’acceleratore di Trump nella corsa al vaccino

AGI – Il presidente americano, Donald Trump, lascerà la Casa Bianca con la soddisfazione di aver contribuito a dare al mondo un vaccino contro il Covid-19. Per riuscirci ha creato una task force apposita, l’Operazione Warp Speed. E un’altra scelta azzeccata è stata quella di affidare il tutto a Moncef Slaoui, super ricercatore di origini marocchine che per trent’anni ha lavorato alla GlaxoSmithKline, “regalando” al mondo (tra l’altro) i vaccini contro la malaria e contro l’ebola. A riconoscere il traguardo di Trump è questa volta il Financial Times che mai si era risparmiato nel criticare il capo della Casa Bianca che il 20 gennaio lascerà il posto al democratico Joe Biden.

