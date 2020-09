watchOS 7: Alcuni utenti di Apple Watch segnalano problemi con il GPS

Alcuni utenti di Apple Watch che hanno effettuato l’aggiornamento a watchOS 7 stanno segnalando un problema relativo ai dati GPS.

Come segnalato in un theard nella pagina di supporto Apple, il problema sembra manifestarsi quando decidiamo di registrare un allenamento – come una corsa, passeggiata o simile – solo con Apple Watch lasciando l’iPhone a casa. Stranamente, lo smartwatch registra solo il punto di partenza senza registrare il resto del percorso.

Secondo quanto riportato dal theard sul sito Apple,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo watchOS 7: Alcuni utenti di Apple Watch segnalano problemi con il GPS proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento