watchOS 7: I comandi rapidi possono essere eseguiti su Apple Watch

Gli utenti di Apple Watch saranno in grado di eseguire comandi rapidi sul proprio dispositivo senza un iPhone collegato una volta che watchOS 7 sarà rilasciato.

Con i comandi rapidi su Apple Watch, saremo in grado di eseguire azioni complesse con un solo tocco come l’esecuzione di playlist di Apple Music, il controllo di dispositivi HomeKit e altro ancora. Molte di queste funzionalità arriveranno sul dispositivo indossabile di Apple per la prima volta con watchOS 7.

Il supporto delle scorciatoie di Siri per watchOS è stato annunciato durante il keynote della WWDC20,

