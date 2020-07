watchOS 7: quando verrà rilasciato e cosa aspettarsi quando sarà disponibile

Apple ha presentato ufficialmente watchOS 7 il mese scorso alla WWDC20, illustrando in dettaglio nuove funzionalità come il supporto per il monitoraggio del sonno, la condivisione dei quadranti e altro ancora.

Sebbene l’aggiornamento sia attualmente disponibile per gli sviluppatori, quest’anno sarà disponibile per la prima volta anche una versione beta pubblica per gli utenti di Apple Watch.

Cosa c’è di nuovo in watchOS 7?

watchOS 7 offre strumenti aggiuntivi per gli sviluppatori,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo watchOS 7: quando verrà rilasciato e cosa aspettarsi quando sarà disponibile proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento