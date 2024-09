Water scarcity, Gerlich (Bayer): impegno in agricoltura e salute

“Risorsa critica”

Roma, 12 set. (askanews) – “L’acqua è una risorsa assolutamente critica. L’impegno di Bayer, azienda life sciences, sull’acqua si inserisce nel suo ampio programma di sostenibilità, volto a focalizzare l’attenzione alla gestione responsabile delle risorse idriche, sia nelle pratiche agricole sia nelle attività industriali. In campo agricolo, l’azienda promuove tecniche di agricoltura rigenerativa che hanno come obiettivo non solo la produttività sostenibile, ma anche la salute del suolo e una migliore gestione della risorsa acqua. Inoltre, Bayer è impegnata a contribuire agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU tramite progetti di partnership per migliorare l’accesso all’acqua, soprattutto nelle aree più vulnerabili agli effetti del cambiamento climatico”.Così Patrick Gerlich, Amministratore Delegato Bayer Crop Science Italia/Grecia, in occasione del convegno “Water scarcity e la sfida dei Piani di gestione dei Distretti idrografici nazionali. Digitalizzazione dei processi, AI e modelli matematici a supporto della gestione delle risorse idriche” promosso da Fondazione UniVerde in collaborazione con UNESCO Chair on “Water Resources Management and Culture”, con il patrocinio di UNESCO WWAP – World Water Assessment Programme, con main partner Almaviva, Gruppo italiano di innovazione digitale, event partner Bayer e partner AWS.