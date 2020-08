Waze introduce l’avviso “Passaggio a Livello” in tutto il mondo

L’app di navigazione di proprietà di Google, Waze, ha annunciato che sta espandendo gli avvisi di attraversamento ferroviario ad altri paesi, tra cui Regno Unito, Italia, Israele, Brasile, Messico e altri.

La funzione non è del tutto nuova ed è stata lanciata negli Stati Uniti, in Belgio ed in Canada all’inizio di quest’anno, ma Waze afferma che ora sta espandendo gli avvisi a più territori.

