“Tutti con la stessa dignità”. Le parole scelte da Papa Francesco, il 20 maggio scorso, per lanciare l’asta solidale “We Run Together” che finora, in tre settimane, ha permesso di raccogliere oltre 60 mila euro. Gli atleti e le squadre in numero sempre maggiore stanno rispondendo all’appello del Santo Padre e fino all’8 agosto saranno in palio gli oggetti e gli allenamenti comuni offerti dai campioni di qualsiasi disciplina. Nel quarto lotto dell’asta – da oggi fino al 10 luglio – c’è il quarto dono personale di Papa Francesco: la maglietta di campione del mondo di ciclismo Peter Sagan, che il titolo iridato lo ha vinto per ben tre volte consecutivamente,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo We Run Together, all’asta anche la maglia iridata di Sagan proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento